Венгрия призвала ЕС отказаться от политики санкций против России

Евросоюзу следует отказаться от своей санкционной политики и не принимать девятый пакет ограничений в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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По словам главы МИД, европейские санкции не достигли своей цели. Как отметил Сийярто, ограничения лишь наносят большой ущерб экономике ЕС.

«Мы считаем, что настало время пересмотреть всю эту политику действий и не прибегать к девятому пакету санкций [против России]», — цитирует министра ТАСС.

В октябре стало известно, что страны Евросоюза обсуждают введение девятого пакета антироссийских санкций. Позже СМИ сообщили, что Брюссель может утвердить новые ограничения против РФ до конца года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ЕС также намерены ввести новые санкции против Белоруссии из-за внутренней ситуации и поддержки России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюзВенгрия
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