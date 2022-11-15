Венгрия призвала ЕС отказаться от политики санкций против России

По словам главы МИД, европейские санкции не достигли своей цели. Как отметил Сийярто, ограничения лишь наносят большой ущерб экономике ЕС.

«Мы считаем, что настало время пересмотреть всю эту политику действий и не прибегать к девятому пакету санкций [против России]», — цитирует министра ТАСС.

В октябре стало известно, что страны Евросоюза обсуждают введение девятого пакета антироссийских санкций. Позже СМИ сообщили, что Брюссель может утвердить новые ограничения против РФ до конца года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ЕС также намерены ввести новые санкции против Белоруссии из-за внутренней ситуации и поддержки России.

