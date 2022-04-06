Венгрия не поддержит расширение антироссийских санкций

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит расширение санкций против российских нефти и газа. Об этом рассказал представитель правительства Золтан Ковач.

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До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уже заявил, что Будапешт готовится к оплате российского газа рублями.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что страны Европы могут использовать Венгрию и Сербию как связующее окно для контактов с Россией, целый ряд стран сейчас думает о том, как не вписаться в общеевропейский хор санкций.


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ФОТО: РИА Новости/Юрий Кавер
ТЕГИ:ГазНефтьРоссияСанкцииВенгрия
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