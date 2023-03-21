Венгрия нашла замену российской нефти

Отмечается, что на НПЗ в Братиславе были поставлены около 90 тысяч сырья. Оно было добыто с шельфового месторождения близ Баку и транспортировано на турецком танкере.

Переработка азербайджанской нефти начнется в апреле. При этом венгерская компания продолжит импортировать российскую нефть по трубопроводу «Дружба».

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил риски для бюджета на фоне падения цен на нефть.

