Венгрия нашла замену российской нефти
Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии начала использовать для производства топлива азербайджанскую нефть вместо российской, сообщает ТАСС.
Отмечается, что на НПЗ в Братиславе были поставлены около 90 тысяч сырья. Оно было добыто с шельфового месторождения близ Баку и транспортировано на турецком танкере.
Переработка азербайджанской нефти начнется в апреле. При этом венгерская компания продолжит импортировать российскую нефть по трубопроводу «Дружба».
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил риски для бюджета на фоне падения цен на нефть.
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