«Рухнут доходы?»: В России оценили риски для бюджета на фоне падения цен на нефть

Спад на нефтяном рынке продолжится из-за кризиса в банковской сфере США, заявил экономист Денис Ракша в беседе с НСН. По его словам, Россия в таком случае лишится части бюджета, которая будет компенсироваться из ФНБ.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent поставкой в мае на лондонской бирже ICE опустилась ниже $ 71 за баррель впервые с 21 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов на 9:58 по московскому времени. Ракша рассказал, как это отразится на России.

«Эти изменения, по всей видимости, превратятся в тренд сразу по нескольким причинам. Во-первых, ожидание замедления мировой экономики в связи с начавшимся банковским кризисом в США и Европе. Все ожидают, что мировая экономика будет замедляться, и будет падать спрос на энергоресурсы. Во-вторых, недавнее примирение Саудовской Аравии и Ирана дает основание полагать, что страны ОПЕК+ будут еще более активно пытаться управлять ценами, квотами», - объяснил Ракша.

По его словам, эта тенденция уменьшит доходы российского бюджета, но их удастся компенсировать средствами Фонда национального благосостояния.

«Как это повлияет на нас? На бюджет это повлияет только одним образом. Формула уплаты налогов: Brent минус 25 долларов. Чем ниже цена на Brent, тем, грубо говоря, меньше бюджет будет получать денег вне зависимости от реальной цены продажи нефти. Сказать, что это критично повлияет на доходы, нельзя. Потому что в любом случае бюджет подстрахован Фондом национального благосостояния, который именно недостающие доходы от продажи нефти компенсирует», - рассказал он.