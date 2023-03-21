В Иране заявили, что рассчитывают на «огромные объемы» свопов нефти и газа из России

Иран рассчитывает на огромные объемы своповых поставок российских нефти и газа в текущем году. Об этом заявил министр экономики и финансов республики Эхсан Хандузи в интервью РИА Новости.

Президент «АвтоВАЗа»: Идут переговоры с Ираном по поставкам автомобилей Lada

Как отметил Хандузи, некоторые из соседей Тегерана повлияли на замедление поставок энергоресурсов из России, пишет Ura.ru.

«Этот вопрос был решен, поэтому в этом году мы будем свидетелями огромных объемов своповых поставок», — подчеркнул министр.

Хандузи добавил, что Тегеран рад сотрудничеству с Москвой в этом вопросе.

Ранее стало известно, что Россия и Иран достигли рекордных показателей товарооборота, несмотря на санкции, введенные против стран, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазНефтьРоссияИран

Горячие новости

Все новости

партнеры