В Иране заявили, что рассчитывают на «огромные объемы» свопов нефти и газа из России
Иран рассчитывает на огромные объемы своповых поставок российских нефти и газа в текущем году. Об этом заявил министр экономики и финансов республики Эхсан Хандузи в интервью РИА Новости.
Как отметил Хандузи, некоторые из соседей Тегерана повлияли на замедление поставок энергоресурсов из России, пишет Ura.ru.
«Этот вопрос был решен, поэтому в этом году мы будем свидетелями огромных объемов своповых поставок», — подчеркнул министр.
Хандузи добавил, что Тегеран рад сотрудничеству с Москвой в этом вопросе.
Ранее стало известно, что Россия и Иран достигли рекордных показателей товарооборота, несмотря на санкции, введенные против стран, напоминает телеканал «360».
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