В Иране заявили, что рассчитывают на «огромные объемы» свопов нефти и газа из России

Как отметил Хандузи, некоторые из соседей Тегерана повлияли на замедление поставок энергоресурсов из России, пишет Ura.ru.

«Этот вопрос был решен, поэтому в этом году мы будем свидетелями огромных объемов своповых поставок», — подчеркнул министр.

Хандузи добавил, что Тегеран рад сотрудничеству с Москвой в этом вопросе.

Ранее стало известно, что Россия и Иран достигли рекордных показателей товарооборота, несмотря на санкции, введенные против стран, напоминает телеканал «360».

