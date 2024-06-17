Намерения Дании ограничить проход танкеров с нефтью из РФ назвали самоуправством

Власти Дании намерены ограничить проход кораблей с российской нефтью на борту через Балтийское море, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы МИД королевства Ларса Расмуссена. По его словам, в стране озадачены тем, что старые танкеры с нефтью представляют потенциальную опасность для окружающей среды. Однако Кулагин усомнился в том, что российские суда являются неэкологичными.

«Выборочного применения экологических правил по стране-отправителю груза быть не может. Экологичность топлива должна соответствовать критериям Международной морской организации. Все суда соответствуют им, иначе не могли бы проходить в Балтийском море. Если кто-то хочет менять правила – меняйте, но изменения должны происходить одновременно для всего мира. Если Дания будет блокировать танкеры, это будет самоуправством, нападением на гражданские суда без законных оснований», - заявил он.