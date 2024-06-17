Намерения Дании ограничить проход танкеров с нефтью из РФ назвали самоуправством
Российские танкеры в Балтийском море не вредят экологии, это надуманный предлог, законных оснований для ограничений нет, сообщил НСН Вячеслав Кулагин.
Дания не может блокировать российские танкеры в Балтийском море, поскольку подобные действия не имеют под собой юридической основы, рассказал в интервью НСН заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин.
Власти Дании намерены ограничить проход кораблей с российской нефтью на борту через Балтийское море, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы МИД королевства Ларса Расмуссена. По его словам, в стране озадачены тем, что старые танкеры с нефтью представляют потенциальную опасность для окружающей среды. Однако Кулагин усомнился в том, что российские суда являются неэкологичными.
«Выборочного применения экологических правил по стране-отправителю груза быть не может. Экологичность топлива должна соответствовать критериям Международной морской организации. Все суда соответствуют им, иначе не могли бы проходить в Балтийском море. Если кто-то хочет менять правила – меняйте, но изменения должны происходить одновременно для всего мира. Если Дания будет блокировать танкеры, это будет самоуправством, нападением на гражданские суда без законных оснований», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, мало кто в мире заинтересован в полном запрете российской нефти, поскольку такое решение привело бы к росту цен.
«Вопрос экологии не беспокоит никого, включая Данию. Если говорить о политике, это беспокоит всех, кто хочет ограничить доходы России от торговли нефтью. При этом все прекрасно понимают, что остановка поставок нефти и нефтепродуктов из России приведет к дефициту и скачку цен. Поэтому до сих пор вводились только ограничения на закупку отдельными странами. Были попытки введения запрета на оказание страховых и прочих услуг, если нефть продается дешевле установленного уровня, при этом сама торговля нефтью не запрещена», - подытожил он.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал «Радиоточке НСН», что Россия может не заметить ужесточения потолка цен на нефть от США, поскольку теневой флот уже сформирован,
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