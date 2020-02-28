Великобритания купила у России рекордное количество золота

Сообщается, что за золото Российская федерация в прошлом году получила 5,74 миллиарда долларов, из которых 5,33 миллиарда заплатила Великобритания. Остальное золото на 409 миллионов долларов закупили 12 других стран, среди которых Казахстан и Швейцария.

Таким образом, золотой запас Великобритании в физическом выражении увеличился в 11 раз - с 10,4 до 113,5 тонны.

Ранее НСН писала, что мировые цены на золото и палладий установили рекорд.

