Великобритания купила у России рекордное количество золота

В 2019 году Великобритания купила у России золота в 12 раз больше, чем годом ранее, пишет 28 февраля РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Эксперт: Золотодобытчиков в Красноярском крае утопили жадность и разгильдяйство

Сообщается, что за золото Российская федерация в прошлом году получила 5,74 миллиарда долларов, из которых 5,33 миллиарда заплатила Великобритания. Остальное золото на 409 миллионов долларов закупили 12 других стран, среди которых Казахстан и Швейцария.

Таким образом, золотой запас Великобритании в физическом выражении увеличился в 11 раз - с 10,4 до 113,5 тонны.

Ранее НСН писала, что мировые цены на золото и палладий установили рекорд.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗолотоРоссияВеликобританияЭкономика