Вексельберг сменил Чубайса на посту сопредседателя АРВЭ
Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) в своём канале в Telegram-канале сообщила, что новым сопредседателем организации стал бизнесмен Виктор Вексельберг.
В сообщении говорится, что он сменил на этом посту добровольно ушедшего в отставку Анатолия Чубайса.
«Напомним, что также сопредседателем АРВЭ остается Кирилл Комаров», - добавили в ассоциации, которая ведёт деятельность по созданию благоприятного инвестиционного климата и популяризации использования возобновляемых источников энергии в России.
Ранее Чубайс написал заявление с просьбой об отставке с поста сопредседателя АРВЭ, поддержав кандидатуру Виктора Вексельберга.
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