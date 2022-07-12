Вексельберг сменил Чубайса на посту сопредседателя АРВЭ

Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) в своём канале в Telegram-канале сообщила, что новым сопредседателем организации стал бизнесмен Виктор Вексельберг.

Вексельберг готов заменить Чубайса на посту сопредседателя АРВЭ

В сообщении говорится, что он сменил на этом посту добровольно ушедшего в отставку Анатолия Чубайса.

«Напомним, что также сопредседателем АРВЭ остается Кирилл Комаров», - добавили в ассоциации, которая ведёт деятельность по созданию благоприятного инвестиционного климата и популяризации использования возобновляемых источников энергии в России.

Ранее Чубайс написал заявление с просьбой об отставке с поста сопредседателя АРВЭ, поддержав кандидатуру Виктора Вексельберга.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УвольнениеНазначениеАнатолий Чубайс
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