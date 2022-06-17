Вексельберг готов заменить Чубайса на посту сопредседателя АРВЭ

По словам Вексельберга, Россия сейчас находится на важном этапе в развитии экономики – она переходит от «ярко выраженной сырьевой ориентации к высокотехнологичному укладу».

Он признал, что по этому поводу есть много скептиков, сомневающихся в способности экономики перестроиться. Однако, по его словам, возобновляемая энергетика - это как раз пример высокотехнологичного бизнеса, который был создан с нуля за короткий промежуток времени и обеспечивает трансформацию экономики.