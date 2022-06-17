Вексельберг готов заменить Чубайса на посту сопредседателя АРВЭ
Бизнесмен Виктор Вексельберг заявил, что готов стать сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), заняв место Анатолия Чубайса. Об этом миллиардер сообщил ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее Анатолий Чубайс решил покинуть этот пост, предложив на свое место Вексельберга.
По словам Вексельберга, Россия сейчас находится на важном этапе в развитии экономики – она переходит от «ярко выраженной сырьевой ориентации к высокотехнологичному укладу».
Он признал, что по этому поводу есть много скептиков, сомневающихся в способности экономики перестроиться. Однако, по его словам, возобновляемая энергетика - это как раз пример высокотехнологичного бизнеса, который был создан с нуля за короткий промежуток времени и обеспечивает трансформацию экономики.
В АРВЭ сообщили, что решение об отставке Чубайса должно быть принято на собрании членов ассоциации, которое запланировано на июль.
Ранее Чубайс покинул составы советов директоров АФК «Система» и АО «Электрозавод».
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