СМИ: Чубайс покинет пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики
Анатолий Чубайс написал заявление с просьбой об отставке с поста сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ассоциации.
По словам собеседника агентства, это личное решение Чубайса, его заявление уже было рассмотрено президиумом АРВЭ.
Источник добавил, что новым сопредседателем предложили стать Виктору Вексельбергу и Чубайс поддержал его кандидатуру.
«Решение президиума вступит в силу после общего собрания членов ассоциации, которое состоится в июле»,- отметил он.
Ранее Чубайс добровольно покинул составы советов директоров АФК «Система» и АО «Электрозавод», сообщает RT.
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