СМИ: Чубайс покинет пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики

По словам собеседника агентства, это личное решение Чубайса, его заявление уже было рассмотрено президиумом АРВЭ.

Источник добавил, что новым сопредседателем предложили стать Виктору Вексельбергу и Чубайс поддержал его кандидатуру.

«Решение президиума вступит в силу после общего собрания членов ассоциации, которое состоится в июле»,- отметил он.

Ранее Чубайс добровольно покинул составы советов директоров АФК «Система» и АО «Электрозавод», сообщает RT.