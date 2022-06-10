СМИ: Чубайс покинет пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики

Анатолий Чубайс написал заявление с просьбой об отставке с поста сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ассоциации.

СМИ: силовики проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию

По словам собеседника агентства, это личное решение Чубайса, его заявление уже было рассмотрено президиумом АРВЭ.

Источник добавил, что новым сопредседателем предложили стать Виктору Вексельбергу и Чубайс поддержал его кандидатуру.

«Решение президиума вступит в силу после общего собрания членов ассоциации, которое состоится в июле»,- отметил он.

Ранее Чубайс добровольно покинул составы советов директоров АФК «Система» и АО «Электрозавод», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиУвольнениеАнатолий Чубайс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры