СМИ: Западные банки потеряют более $10 млрд в случае ухода из России

Издание отмечает, что итальянский UniCredit зарезервировал под возможные потери в РФ более €1,2 млрд. Кроме того, руководство банка рассматривает прекращение деятельности в России из-за возросших рисков в связи с санкциями против Москвы, в этом случае финансовая организация может потерять €5,3 млрд.

В свою очередь, французский Societe Generale, который прекратит работу в РФ и продаст свою долю в Росбанке, готовится к потере €3,1 млрд. Под потенциальные убытки банк зарезервировал €561 млн. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) выделила эти цели €320 млн и оценивает варианты ведения деятельности в России, в том числе уход из страны.

При этом американский Citigroup оценивает потенциальные потери в $3 млрд и уже заложил под возможные убытки $1 млрд. JPMorgan Chase ожидает, что потеряет до $1 млрд.

