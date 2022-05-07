СМИ: Западные банки потеряют более $10 млрд в случае ухода из России
Банки Европы и США потерпят миллиардные убытки в случае сокращения деятельности в России или ухода с российского рынка, потери финансовых организаций составят более $10 млрд . Об этом пишет Financial Times.
Издание отмечает, что итальянский UniCredit зарезервировал под возможные потери в РФ более €1,2 млрд. Кроме того, руководство банка рассматривает прекращение деятельности в России из-за возросших рисков в связи с санкциями против Москвы, в этом случае финансовая организация может потерять €5,3 млрд.
В свою очередь, французский Societe Generale, который прекратит работу в РФ и продаст свою долю в Росбанке, готовится к потере €3,1 млрд. Под потенциальные убытки банк зарезервировал €561 млн. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) выделила эти цели €320 млн и оценивает варианты ведения деятельности в России, в том числе уход из страны.
При этом американский Citigroup оценивает потенциальные потери в $3 млрд и уже заложил под возможные убытки $1 млрд. JPMorgan Chase ожидает, что потеряет до $1 млрд.
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