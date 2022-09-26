«Ведомости»: Отечественные серверы выросли в цене в 1,5 раза

Отечественные серверы выросли в цене на 30-50%. Причина в том, что их производители зависят от иностранных комплектующих.

Сроки поставок у крупных производителей увеличились до нескольких месяцев, рассказал «Ведомостям» директор управления облачных решений Softline Дмитрий Исаев.

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На пике турбулентности, в марте – апреле, цены на топовые модели серверов российских производителей показывали рост до десяти раз. Сейчас, как утверждают представители рынка, ситуация стабилизировалась.

По данным издания, российские производители срывают сроки поставок, из-за чего большая часть компаний предпочитают закупать иностранное оборудование ушедших их России компаний, пользуясь параллельным импортом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Производство
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