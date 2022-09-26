Производители метанола в России сократили производство до минимума
Производители метанола в России до минимума сокращают производство и за бесценок продавать продукцию в Китай. В противном случае они вынуждены будут полностью остановить заводы, сообщает «Коммерсант». Происходит это на фоне накапливающихся проблемы со сбытом нефте- и газохимической продукции.
Проблемы возникли как из-за закрытия европейских рынков, так и падения внутреннего потребления метанола. Эксперты издания полагают, что, скорее всего, планы по строительству новых заводов в России будут отменены.
На данный момент проблемы возникли у «Томск Газпрома», «Щекиноазота», «Метафракса», а также «Томета» - крупнейших производителей метанола. В компаниях ситуацию не комментируют.
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