«Вашингтон надавит»: Юшков допустил парализацию транзита газа через Украину
Долгосрочный контракт на транзит газа через Украину, скорее всего, не будет заключен по политическим мотивам и из-за неопределенности спроса в Европе, сказал НСН Игорь Юшков.
США могут воздействовать на Украину и вынудить ее ввести санкции против «Газпрома», парализовав транзит газа, поскольку Вашингтону выгодно стать единственным поставщиком газа для Европы. Об этом НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Ранее немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что поставки российского трубопроводного газа в Евросоюз в текущем году выросли сразу на 23% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Объем составил 7,2 млрд кубометров, при этом «Турецкий поток» обогнал украинский маршрут: через Турцию ЕС получил 4,2 млрд кубометров газа, а через Украину — только 3 млрд. По мнению Юшкова, судьба дальнейших поставок российского газа через Украину будет целиком зависеть от самого Киева.
«Оба маршрута используются, но объемы действительно могут различаться. Через Украину газ идет прежде всего в Словакию и Австрию, а через «Турецкий поток» — помимо самой Турции, в Сербию, Венгрию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, то есть в основном в балканские страны. Продление транзита через Украину будет зависеть от самой Украины. Явно, что нынешний договор не хочет продлевать ни Россия, ни Украина. Думаю, долгосрочного контракта на транзит газа через Украину не будет по политическим мотивам и из-за неопределенности спроса в Европе», — сказал Юшков.
Собеседник НСН добавил, что если транзит через Украину сохранится, то он перейдет на общеевропейскую систему бронирования.
«В этом случае хозяин газопровода проводит аукцион, на котором встречаются желающие прокачать газ и распределяются квоты на прокачку. Более того, Украина обязана проводить такие аукционы и проводила их в 2021 году. “Газпром” всегда был в них единственным участником, потому что никому больше не надо прокачивать газ через Украину в Европу. В лучшем случае останутся эти аукционы, в худшем — Украина может ввести санкции против “Газпрома” и не допускать его до этих аукционов, тем самым парализовав транзит. Второй вариант наиболее вероятен, так как на нем будут настаивать США, которым российский газ в Европе не нужен», — отметил эксперт.
Также аналитик усомнился, что Европа сможет целиком перейти на «Турецкий поток».
«“Турецкий поток” фактически работает на пределе, поэтому те объемы, которые идут транзитом через Украину, на “Турецкий поток” сейчас не перекинуть. Европе невыгодно, если транзит остановится: придется компенсировать убытки из других источников, например, посредством СПГ. Дефицит спровоцирует рост цен, но США не учитывают европейские интересы и исходят из своих национальных интересов, а им выгодно продать подороже — как раз-таки и устроить тот самый дефицит на европейском рынке», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Юшков заявил, что диверсий на «Турецком потоке» ждать не стоит.
«Европа и США будут пробовать действовать иными инструментами. Например, в 2023 году Болгария неожиданно ввела налог на транзит российского газа — стала брать дополнительные сто долларов на каждую тысячу кубометров. Фактически это был запретительный тариф. Но Венгрия, которая получает большую часть газа через “Турецкий поток”, предприняла активные действия. Во-первых, Будапешт пригрозил болгарам судом, утверждая, что это незаконный налог, во-вторых, Венгрия заявила, что не пустит Болгарию в шенгенскую зону. Поэтому Болгария отменила это решение. А на Украине даже взрывать ничего не надо — достаточно давления США», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ввести санкции против газовых и нефтяных танкеров России.
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