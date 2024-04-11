Аналитик Юшков допустил дефицит бензина в России в мае из-за атак ВСУ
Удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам могут привести к дефициту бензина в ряде регионов страны, заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Удары ВСУ по НПЗ, конечно, серьезный фактор. Посмотрим, насколько массово они будут наноситься и далее», — рассказал он «Газете.Ru».
По словам Юшкова, Россия всегда производила достаточно дизеля как для экспорта, так и для внутреннего рынка. Однако в текущих условиях уровень производства сократился.
В 2024 года украинские беспилотники атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов в Ленинградской, Самарской, Нижегородской, Орловской, Рязанской и Ростовской областях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru