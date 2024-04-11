Аналитик Юшков допустил дефицит бензина в России в мае из-за атак ВСУ

«Удары ВСУ по НПЗ, конечно, серьезный фактор. Посмотрим, насколько массово они будут наноситься и далее», — рассказал он «Газете.Ru».

По словам Юшкова, Россия всегда производила достаточно дизеля как для экспорта, так и для внутреннего рынка. Однако в текущих условиях уровень производства сократился.

В 2024 года украинские беспилотники атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов в Ленинградской, Самарской, Нижегородской, Орловской, Рязанской и Ростовской областях, передает «Радиоточка НСН».

