Россиянам назвали способы расплачиваться за границей под санкциями

Накануне россияне пожаловались, что в некоторых странах Европы перестали принимать карты китайской UnionPay, выпущенные российскими банками. С проблемами столкнулись туристы в Испании, Чехии и на Кипре. Как сообщили «Известиям» в испанском Euronet, карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы и не будут приниматься из-за санкций. При этом от системы «Мир» начинают отказываться даже банки «дружественных» стран. Евгений Коган отметил, что в настоящее время у россиян еще есть пути обхода санкций.

«Сказать о том, что «железный занавес» опустился, нельзя. То, что нам стало еще сложнее выходить на международные сервисы, оплачивать международные расходы и путешествовать – это медицинский факт. Но мне, как человеку, который вышел из Советского Союза, сравнивать «железный занавес» с текущей ситуацией смешно. Сегодня любой россиянин может взять билет и, ни у кого не запрашивая разрешения, полететь и в Дубай, и в Турцию, и в далекую Монголию, не говоря уже про Китай. В принципе, россияне могут полететь и в западные страны, просто будет больше проблем с визами, но, тем не менее, и они делаются. Расчеты тоже делаются. Многие решили проблемы через киргизские и казахские банки. Также это Белоруссия и другие страны. Варианты есть, хоть они и менее комфортные», - сказал Коган.

Так, в середине сентября Минфин США пригрозил иностранным банкам вводом санкций за сотрудничество с российской платежной системой «Мир». С тех пор множество кредитных организаций сразу нескольких стран, включая государства СНГ, остановили прием этих карт.

