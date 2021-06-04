В Зерновом союзе объяснили, почему цены на пшеницу выросли

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что меры, которые были приняты для понижения внутренних цен, оказались неэффективными.

Мировые цены на пшеницу выросли соответственно ограничениям России на экспорт, рассказал глава Зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции НСН.

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«Уже сработал режим накопления запасов, который в этом году был принят правительством. В этом году общий уровень запасов зерновых – рекордный за всю историю. 30 миллионов тонн – общий уровень. Это огромный показатель. До этого рекорд у нас был 26 миллионов тонн. Это прямое следствие недовывоза зерна и всех ограничений, принятых правительством. При этом меры, которые были приняты для понижения внутренних цен, оказались неэффективными. Поскольку мы играем первую скрипку на рынке пшеницы, и от нас зависят потребители, то мировые цены на пшеницу выросли. А так как Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, то цены выросли соответственно этой пошлине. Эта компенсация не позволила снизить цены на внутреннем рынке», - заключил Злочевский.

Ранее заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Фрумкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал не ждать в этом году зернового экспортного бума.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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