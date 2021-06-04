В Зерновом союзе объяснили, почему цены на пшеницу выросли

«Уже сработал режим накопления запасов, который в этом году был принят правительством. В этом году общий уровень запасов зерновых – рекордный за всю историю. 30 миллионов тонн – общий уровень. Это огромный показатель. До этого рекорд у нас был 26 миллионов тонн. Это прямое следствие недовывоза зерна и всех ограничений, принятых правительством. При этом меры, которые были приняты для понижения внутренних цен, оказались неэффективными. Поскольку мы играем первую скрипку на рынке пшеницы, и от нас зависят потребители, то мировые цены на пшеницу выросли. А так как Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, то цены выросли соответственно этой пошлине. Эта компенсация не позволила снизить цены на внутреннем рынке», - заключил Злочевский.

Ранее заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Фрумкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал не ждать в этом году зернового экспортного бума.

