Урожай зерновых этого года в России войдет в топ-3 за всю историю
В Зерновом союзе предсказали, что урожай 2021 года войдет в тройку лучших за всю историю России.
Урожай этого года находится на третьем месте в историческом развитии, сообщил глава Зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции НСН.
«В этом году нас ожидает совсем неплохой урожай. Мы оцениваем общий уровень зерна, который соберем в валовом сборе в 128 миллионов тонн, и в составе этого урожая 82 миллиона тонн пшеницы. Это очень хороший урожай. Он ориентировочно находится на третьем месте в историческом развитии. Второй урожай был в прошлом году, первый – в 2017 – 135,4 миллиона тонн», - заявил Злочевский.
Ранее заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Фрумкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал не ждать в этом году зернового экспортного бума.
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