«Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа»

Компания «Газпром» во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировала мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита топлива через Польшу.

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По данным платформы GSA Platform, всего предлагалось 89,1 млн кубометров мощности на точке входа в польский участок трубопровода. Однако предложение осталось невостребованным.

Сейчас «Ямал-Европа» работает в реверсном режиме, пишет «Свободная пресса».

«Газпром» не бронирует мощности для транзита топлива уже третий день подряд, отмечает RT. Накануне холдинг так же не заказал мощности для прокачки газа, физический поток топлива по «Ямалу-Европе» был остановлен.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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