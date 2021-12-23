«Никакой правды нет!» Путин об обвинениях в адрес «Газпрома»
В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал ситуацию с рекордными ценами на газ в Европе.
Первый канал задал вопрос про обвинения в адрес «Газпрома» из-за монополизации газа.
«Никакой здесь правды нет. Это просто попытка с ног на голову опять все поставить. Да врут все время, тень на плетень наводят. «Газпром» поставляет весь объем, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объем, а увеличил поставки на 20 процентов в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки, в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли. Много факторов. И неблагоприятная погода, холодная, длинная весна, недозакачка в «подземки», «ветряки» не работали. Это создало дефицит», - объяснил Путин.
По его словам, никакого захвата рынка со стороны российской компании не происходит.
«Я вижу эти обвинения, что «Газпром» на забронировал трафик по маршруту "Ямал — Европа" — это переходит все границы. Это происходит потому что покупатели не выставили заявок на покупку», - добавил президент.
Он также не исключил, что часть газа из ФРГ идет на Украину.
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