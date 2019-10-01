«Богатые из России не сбегут». Экономист об ужесточении налогообложения
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества выразил в эфире НСН мнение, что нововведение не подстегнет отъезд из России обеспеченных граждан.
Минфин намерен обязать платить налоги в России граждан, которые проводят в стране 90 дней в году и имеют здесь дом, бизнес и личные контакты. Как отмечает РБК, такие положения содержатся во внесенном в Госдуму проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Сейчас нужно проводить в России менее 183 дней в году, чтобы утратить статус налогового агента.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов выразил в эфире НСН мнение, что нововведение не подстегнет отъезд из России обеспеченных граждан.
«Едва ли богатые побегут из России. Эти меры носят ограниченный характер и принципиально не меняют ставки налогового обложения, которые остаются в России очень и очень низкими. У нас в основном налоги платят бедные, бояться сейчас богатым особо нечего. В обществе сил, которые могли бы продавить изменение налоговой политики, нет. Только если чиновники что-то изменят, но пока вряд ли стоит ждать изменений налоговой политики. Поэтому данная мера призвана заставить россиян, которые фактически ведут бизнес в России, но налоги стараются платить за ее пределами, делать это здесь», - сказал он.
Отметим, что одновременно с сокращением времени пребывания в стране, необходимого для сохранения ее налогового резидентства, Минфин намерен снизить ставку НДФЛ для нерезидентов с нынешних 30% до обычных 13%.
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