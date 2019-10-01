«Богатые из России не сбегут». Экономист об ужесточении налогообложения

«Едва ли богатые побегут из России. Эти меры носят ограниченный характер и принципиально не меняют ставки налогового обложения, которые остаются в России очень и очень низкими. У нас в основном налоги платят бедные, бояться сейчас богатым особо нечего. В обществе сил, которые могли бы продавить изменение налоговой политики, нет. Только если чиновники что-то изменят, но пока вряд ли стоит ждать изменений налоговой политики. Поэтому данная мера призвана заставить россиян, которые фактически ведут бизнес в России, но налоги стараются платить за ее пределами, делать это здесь», - сказал он.

Отметим, что одновременно с сокращением времени пребывания в стране, необходимого для сохранения ее налогового резидентства, Минфин намерен снизить ставку НДФЛ для нерезидентов с нынешних 30% до обычных 13%.