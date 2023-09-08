В Wildberries отвергли сообщения о приостановке работы в Киргизии

Вся информация о якобы приостановке работы маркетплейса Wildberries в Киргизии не соответствуют действительности, заявили в компании, сообщает NEWS.ru.

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В пресс-службе Wildberries заверели, что все заказы по-прежнему принимаются и доставляются в пункты выдачи.

«Очевидно, что это ошибка», - отметили в компании.

Там также подтвердили, что Wildberries продолжает свою работу в обычном режиме.

Ранее владелец Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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