В Wildberries отвергли сообщения о приостановке работы в Киргизии
8 сентября 202314:17
Вся информация о якобы приостановке работы маркетплейса Wildberries в Киргизии не соответствуют действительности, заявили в компании, сообщает NEWS.ru.
В пресс-службе Wildberries заверели, что все заказы по-прежнему принимаются и доставляются в пункты выдачи.
«Очевидно, что это ошибка», - отметили в компании.
Там также подтвердили, что Wildberries продолжает свою работу в обычном режиме.
Ранее владелец Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru