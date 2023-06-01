«Консолидация неизбежна»: Рынку маркетплейсов в России пророчат большое будущее
Иван Федяков в беседе с НСН рассказал о стремительном развитии платформ электронной торговли.
Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с НСН высказался о будущем маркетплейсов в стране, а также назвал самые популярные онлайн-покупки среди россиян.
Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил, что оборот электронной коммерции в России за январь - апрель текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%, до почти 1,8 трлн рублей. Его заявление привел ТАСС.
«Маркетплейсы – это фактически технология продаж. Ozon и Wildberries продолжают работать как обычные интернет-магазины, причем их продажи исчисляются десятками миллиардов рублей, которые они сами закупают и перепродают на своих площадках. Мы видим, что на долю Amazon в США приходится более 50% , а группу компаний Alibaba в Китае приходится 70% продаж всей торговли в стране. И в России мы обречены, что консолидация рынка неминуемо произойдет», - сказал Федяков.
Он рассказал, что объем онлайн-продаж в 2022 году увеличился более чем на треть, однако темпы роста уже начинают снижение, но при этом все равно останутся положительными.
«Объем продаж в интернете в прошлом году увеличился на 39%. В будущем мы не ожидаем подобной динамики роста – сказывается достаточно большая емкость рынка, которая на текущий момент уже достигнута. И несмотря на то, что темпы роста будут замедляться, все равно будут оставаться положительными», - добавил эксперт.
Согласно статистике, самыми популярными товарами в интернете являются электроника, а с недавних пор набирают обороты продукты питания.
«Самыми популярными категориями товаров являются бытовая техника и электроника, товары для дома, строительные материалы, одежда, последние годы существенным образом прирастают продукты питания», - подытожил собеседник.
В середине мая продажи квадрокоптеров в российских интернет-магазинах увеличились в 15-20 раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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