«Консолидация неизбежна»: Рынку маркетплейсов в России пророчат большое будущее

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с НСН высказался о будущем маркетплейсов в стране, а также назвал самые популярные онлайн-покупки среди россиян.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил, что оборот электронной коммерции в России за январь - апрель текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%, до почти 1,8 трлн рублей. Его заявление привел ТАСС.

«Маркетплейсы – это фактически технология продаж. Ozon и Wildberries продолжают работать как обычные интернет-магазины, причем их продажи исчисляются десятками миллиардов рублей, которые они сами закупают и перепродают на своих площадках. Мы видим, что на долю Amazon в США приходится более 50% , а группу компаний Alibaba в Китае приходится 70% продаж всей торговли в стране. И в России мы обречены, что консолидация рынка неминуемо произойдет», - сказал Федяков.

Он рассказал, что объем онлайн-продаж в 2022 году увеличился более чем на треть, однако темпы роста уже начинают снижение, но при этом все равно останутся положительными.

«Объем продаж в интернете в прошлом году увеличился на 39%. В будущем мы не ожидаем подобной динамики роста – сказывается достаточно большая емкость рынка, которая на текущий момент уже достигнута. И несмотря на то, что темпы роста будут замедляться, все равно будут оставаться положительными», - добавил эксперт.

Согласно статистике, самыми популярными товарами в интернете являются электроника, а с недавних пор набирают обороты продукты питания.

«Самыми популярными категориями товаров являются бытовая техника и электроника, товары для дома, строительные материалы, одежда, последние годы существенным образом прирастают продукты питания», - подытожил собеседник.

В середине мая продажи квадрокоптеров в российских интернет-магазинах увеличились в 15-20 раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

