В ВТБ заявили о возможном снижении ставок по вкладам в российских банках
Средние ставки по вкладам в банках России стабилизируются в пределах 18-20% после решения Центрального банка сохранить ключевую на уровне 20% годовых. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на заявление начальника управления «Сбережения» Максима Степочкина.
По его словам, за последние три недели спрос на наличные существенно снизился. Степочкин отметил, что банкам удалось привлечь достаточный объем денежных средств в сберегательные продукты, обеспечив необходимый уровень ликвидности.
Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке прошло 18 марта. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не проводила пресс-конференцию после заседания, а ограничилась лишь заявлением. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российская финансовая система готова к последствиям деятельности Набиуллиной, поэтому сейчас не обязательно резко менять проводимую ей политику.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 442 / сут.
Умерли
364 тыс.+524 / сут.
Выздоровели
16,0 млн+105 тыс. / сут.
- Блогера Эдварда Била могут отправить в колонию
- Аzur Air объявила, что будет самостоятельно ремонтировать свои самолёты
- Сбербанк посоветовал не обновлять ПО устройств
- Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы УЕФА
- Минобороны: Ракетные установки в Запорожье уничтожены «Искандерами»
- Президент Молдавии попросила у ООН помощи для преодоления кризиса
- Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах
- Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА
- СМИ: Аэропорт Мариуполя перешел под контроль ДНР
- На меры поддержки занятости населения направят почти 79 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru