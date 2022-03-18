В ВТБ заявили о возможном снижении ставок по вкладам в российских банках

По его словам, за последние три недели спрос на наличные существенно снизился. Степочкин отметил, что банкам удалось привлечь достаточный объем денежных средств в сберегательные продукты, обеспечив необходимый уровень ликвидности.

Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке прошло 18 марта. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не проводила пресс-конференцию после заседания, а ограничилась лишь заявлением. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российская финансовая система готова к последствиям деятельности Набиуллиной, поэтому сейчас не обязательно резко менять проводимую ей политику.

