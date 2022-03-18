ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 20%

Большинство экспертов считали, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 20%, и лишь некоторые допускали ее повышение до 23-25%.

28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до исторического максимума в 20% годовых.

