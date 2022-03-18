ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 20%

Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в 20% годовых, сообщает РИА Новости.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Элвиры Набиуллиной для переназначения на должность главы Центробанка.

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Большинство экспертов считали, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 20%, и лишь некоторые допускали ее повышение до 23-25%.

28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до исторического максимума в 20% годовых.

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ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаКлючевая СтавкаЦентробанк
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