В ВТБ опасаются возвращения ситуации с вкладами в лихие 1990-е

Жители России могут потерять интерес к банковским депозитам как варианту сбережения средств из-за слишком низких процентов. В результате может повториться ситуация середины 1990-х годов, когда вклады вообще не считались источником приумножения накоплений, поскольку инфляция превышала ставку по депозитам.

С таким предупреждением выступил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Он обратил внимание, что прогноз официальной инфляции — 4%, ключевая ставка составляет 4,25%, при этом доходность базовых банковских вкладов — четыре с хвостиком.

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При таком положении вещей граждане непременно будут искать альтернативу депозитным формам сбережений, уверен Печатников. По его оценке доходность по накопительным счетам будет падать так же, как и по срочным депозитам и будут ниже последних на 70 – 80%.

Центральный банк накануне обнародовал данные мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти ведущих банках за июль. В первой декаде прошлого месяца максимальная ставка составляла 4,63%, во второй — 4,55%, в третьей — 4,58%.

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