В ВТБ опасаются возвращения ситуации с вкладами в лихие 1990-е

Жители России могут потерять интерес к банковским депозитам как варианту сбережения средств из-за слишком низких процентов. В результате может повториться ситуация середины 1990-х годов, когда вклады вообще не считались источником приумножения накоплений, поскольку инфляция превышала ставку по депозитам.

С таким предупреждением выступил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Он обратил внимание, что прогноз официальной инфляции — 4%, ключевая ставка составляет 4,25%, при этом доходность базовых банковских вкладов — четыре с хвостиком.