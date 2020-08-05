В ВТБ опасаются возвращения ситуации с вкладами в лихие 1990-е
Жители России могут потерять интерес к банковским депозитам как варианту сбережения средств из-за слишком низких процентов. В результате может повториться ситуация середины 1990-х годов, когда вклады вообще не считались источником приумножения накоплений, поскольку инфляция превышала ставку по депозитам.
С таким предупреждением выступил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Он обратил внимание, что прогноз официальной инфляции — 4%, ключевая ставка составляет 4,25%, при этом доходность базовых банковских вкладов — четыре с хвостиком.
При таком положении вещей граждане непременно будут искать альтернативу депозитным формам сбережений, уверен Печатников. По его оценке доходность по накопительным счетам будет падать так же, как и по срочным депозитам и будут ниже последних на 70 – 80%.
Центральный банк накануне обнародовал данные мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти ведущих банках за июль. В первой декаде прошлого месяца максимальная ставка составляла 4,63%, во второй — 4,55%, в третьей — 4,58%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
867 тыс.+5 204 / сут.
Умерли
14 490+139 / сут.
Выздоровели
669 тыс.+7 555 / сут.
- Академик РАН: Интересы производителей дорогих лекарств лоббируют в правительстве
- Цены на лекарства вырастут на 5-10% во втором полугодии
- Свидетель рассказал о признании Ефремова на месте ДТП, кто был за рулём
- «Фортуна» еще может принять участие в достройке «Северного потока-2»
- Коронавирус спровоцировал высокий спрос на дорогие лекарства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru