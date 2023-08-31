В ВТБ допустили сохранение высокой ключевой ставки на долгое время
Заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что ключевая ставка Центробанка в 12% сохранится на долгое время. Его слова приводит РИА Новости.
Пьянов заявил, что аналитики ВТБ не ожидают снижения ключевой ставки раньше середины 2024 года. Он сравнил текущий период с 2015 годом, когда ставка в 11% держалась долгое время.
Центробанк на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта - до 12% годовых. Регулятор объяснил решение усилением инфляционного давления.
ЦБ допустил еще одно повышение ключевой ставки, сообщает «Радиоточка НСН».
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