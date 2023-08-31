В ВТБ допустили сохранение высокой ключевой ставки на долгое время

Пьянов заявил, что аналитики ВТБ не ожидают снижения ключевой ставки раньше середины 2024 года. Он сравнил текущий период с 2015 годом, когда ставка в 11% держалась долгое время.

Центробанк на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта - до 12% годовых. Регулятор объяснил решение усилением инфляционного давления.

ЦБ допустил еще одно повышение ключевой ставки, сообщает «Радиоточка НСН».

