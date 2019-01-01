Накопление Россией золота связали с грядущими войнами

Закупки Россией золота в 2019 году достигли рекордных значений, что является «плохим знаком» для всего мира. Об этом написал британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша. Издание сообщило, что Россия нарастила золотые резервы на 145,5 тонн. Такой показатель почти на 70% больше по сравнению с предыдущим годом. Подчеркивается, что страна одновременно сокращает вложения в ценные бумаги США. По мнению авторов статьи, Москва таким способом надеется защитить себя от возможного кризиса мировой экономики

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов заявил в беседе с НСН, что предположения Запада о причинах накопления Россией золота небеспочвенны. По его словам, страны всегда старались обезопасить себя таким способом накануне войн.

«Это признак того, что в воздухе пахнет порохом. Золото всегда считалось чрезвычайными деньгами, и накануне больших войн всегда происходило ускоренное накопление золота. Накануне Первой мировой войны, накануне Второй мировой войны накапливали многие страны одновременно. Что касается сегодняшнего дня, то, безусловно, в воздухе пахнет порохом, поэтому страны накапливают золото. Россия не единственная страна, которая это делает. Я думаю, что Китайская Народная Республика делает это тоже ударными темпами. Другое дело, что есть китайская статистика. Китайская статистика – крайне лукава и не отражает этого процесса накопления. По моим данными и оценкам, золото у Китая сегодня может быть не меньше, чем у Соединенных Штатов, которые формально являются лидерами золотого запаса. Этот процесс нормальный. Запад нервно реагирует на накопление Россией золота, потому что они, конечно, хотели бы, чтобы страна этого не делала и была не готова к каким-то чрезвычайным ситуациям, включая войну», - пояснил экономист.