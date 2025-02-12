В Венгрии заявили о решении проблемы оплаты российского газа
Венгрия нашла способ оплачивать поставки российского газа в условиях санкций США против «Газпромбанка», заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской республики Петер Сийярто, передает РИА Новости.
Он не стал раскрывать новый механизм оплаты, но отметил, что выход найден с помощью российских коллег. Ситуацию с оплатой на фоне ограничений он признал «сложной».
У Будапешта есть возможности надавить на Украину, если выяснится, что она тормозит с перезапуском транзита газа из России, заявил ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Еврокомиссия ведет переговоры с Киевом о возобновлении транзита российского газа в Европу.
Россия заинтересована в продолжении поставок своего газа в Европу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал это «коммерцией», заявив, что российский газ гораздо более выгоден европейским покупателям в сравнении с американским сжиженным газом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru