Аналитик объяснил заявление главы Минфина ФРГ об отказе оплачивать газ РФ рублями внутренними проблемами Германии
Министр финансов Германии не имеет отношения к контрактам, которые подписывают частные компании для покупки российского газа. Комментарий о корректности этой схемы может дать только Еврокомиссия, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Об этом он заявил в беседе с RT, комментируя заявление главы Министерства финансов Германии Кристиана Линдера о том, что страна не намерена в перспективе оплачивать газ в рублях.
«Сейчас есть вопрос к Еврокомиссии... Частные немецкие и прочие европейские компании интересует простой вопрос: «Не сочтут ли европейские власти нарушением санкций покупку газа по той схеме, на которой настаивает Россия». Больше ни от кого никаких комментариев не требуется», — заявил аналитик.
Он также считает, что подобные заявления главы Минфина Германии являются попыткой немецких властей «объяснить своим избирателям и гражданам страны, почему им будет плохо на протяжении как минимум 2022 года» . Если Германия откажется от предложенной Россией схемы оплаты газа, у российской стороны не будет оснований для поставок газа.
«Если «Газпром» не будет поставлять газ немецким компаниям, то в Германии десятки тысяч людей окажутся без работы, а страна лишится части отраслей своей промышленности», - пояснил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции. Ряд стран ЕС выразил протест, отметив, что в договорах указаны другие валюты - евро и доллар.
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