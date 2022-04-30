Аналитик объяснил заявление главы Минфина ФРГ об отказе оплачивать газ РФ рублями внутренними проблемами Германии

«Сейчас есть вопрос к Еврокомиссии... Частные немецкие и прочие европейские компании интересует простой вопрос: «Не сочтут ли европейские власти нарушением санкций покупку газа по той схеме, на которой настаивает Россия». Больше ни от кого никаких комментариев не требуется», — заявил аналитик.

Он также считает, что подобные заявления главы Минфина Германии являются попыткой немецких властей «объяснить своим избирателям и гражданам страны, почему им будет плохо на протяжении как минимум 2022 года» . Если Германия откажется от предложенной Россией схемы оплаты газа, у российской стороны не будет оснований для поставок газа.

«Если «Газпром» не будет поставлять газ немецким компаниям, то в Германии десятки тысяч людей окажутся без работы, а страна лишится части отраслей своей промышленности», - пояснил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции. Ряд стран ЕС выразил протест, отметив, что в договорах указаны другие валюты - евро и доллар.

