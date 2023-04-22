В Венесуэле заявили о потере $232 млрд из-за санкций США
Венесуэла потеряла $232 млрд с 2015 года из-за санкций, введенных США против южноамериканской страны. Об этом заявила исполнительный вице-президент республики Делси Родригес.
По словам политика, влияние рестрикций наблюдалось в падении добычи нефти.
«С 2015 года убыток составил 232 миллиарда долларов. Это легко сказать, но потеря 232 миллиардов долларов в основном источнике дохода в то время означала 99% дохода в иностранной валюте», — цитирует Родригес РИА Новости.
Исполнительный вице-президент отметила, что западные страны с 2015 года ввели против Венесуэлы 929 односторонних санкций, 60% из которых — ограничения Соединенных Штатов. По словам Родригес, рестрикции означали «систематическое нарушение прав человека» и гарантий народу Венесуэлы. Кроме того, от ограничений пострадал частный бизнес, который несет «чрезвычайные расходы» из-за блокировки финансовых каналов и доступа к покупке сырья.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 116 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 409 / сут.
- СМИ: Россия, Китай и КНДР создали «треугольник смерти» в Тихом океане
- Комиссия по интеграции новых субъектов проведет первое заседание 26 апреля
- «Эскалация - ступенька за ступенькой». Запад поддерживает украинские удары по России
- Российский посол: Попытки Запада отменить русскую культуру потерпели фиаско
- В Венесуэле заявили о потере $232 млрд из-за санкций США
- ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области
- Гладков рассказал о восстановительных работах после взрыва в Белгороде
- В России охват иммунизацией против кори превышает 95%
- «Трансгендерный хайп»: Пушков высмеял акцию канадских политиков в розовых туфлях
- В Люберцах загорелся цех по утилизации отходов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru