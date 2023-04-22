В Венесуэле заявили о потере $232 млрд из-за санкций США

По словам политика, влияние рестрикций наблюдалось в падении добычи нефти.

«С 2015 года убыток составил 232 миллиарда долларов. Это легко сказать, но потеря 232 миллиардов долларов в основном источнике дохода в то время означала 99% дохода в иностранной валюте», — цитирует Родригес РИА Новости.

Исполнительный вице-президент отметила, что западные страны с 2015 года ввели против Венесуэлы 929 односторонних санкций, 60% из которых — ограничения Соединенных Штатов. По словам Родригес, рестрикции означали «систематическое нарушение прав человека» и гарантий народу Венесуэлы. Кроме того, от ограничений пострадал частный бизнес, который несет «чрезвычайные расходы» из-за блокировки финансовых каналов и доступа к покупке сырья.

