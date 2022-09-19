США выразили готовность к отмене санкций против Венесуэлы
Власти США выразили готовность к отмене санкций против Венесуэлы в случае прогресса в переговорах между властями страны и оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.
В Белом доме указали на готовность к постепенному смягчению санкций в случае прогресса переговоров, и их повторное введение в случае регресса.
Также администрация Байдена считает введение новых санкций неэффективным, поскольку это только закроме пространство для диалога. С момента прихода к власти Байдена новые санкции в отношении Венесуэлы не назначались.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+49 488 / сут.
Умерли
386 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+38 595 / сут.
- США выразили готовность к отмене санкций против Венесуэлы
- Гроссмейстер Карлсен сдался в партии, сделав один ход
- Канцлер юстиции Финляндии призвал создать закон, запрещающий въезд россиян
- Туроператоры РФ рекомендовали россиянам брать в Турцию наличные деньги
- На западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,4
- В системе «Мир» прокомментировали трудности с обслуживанием карт в Турции
- Глава Госдепа: свобода прессы находится под угрозой по всему миру
- В Госдуме заявили, что референдум о присоединении ЛНР состоится с ближайшее время
- Посольство РФ в Канаде рассчитывает на усиление безопасности после нападения
- Турецкий Denizbank перестал выдавать лиры с карт «Мир»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru