США выразили готовность к отмене санкций против Венесуэлы

В Белом доме указали на готовность к постепенному смягчению санкций в случае прогресса переговоров, и их повторное введение в случае регресса.

Также администрация Байдена считает введение новых санкций неэффективным, поскольку это только закроме пространство для диалога. С момента прихода к власти Байдена новые санкции в отношении Венесуэлы не назначались.

