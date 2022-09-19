США выразили готовность к отмене санкций против Венесуэлы

Власти США выразили готовность к отмене санкций против Венесуэлы в случае прогресса в переговорах между властями страны и оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.

Венесуэла обвинила США в диверсиях на нефтяных объектах страны

В Белом доме указали на готовность к постепенному смягчению санкций в случае прогресса переговоров, и их повторное введение в случае регресса.

Также администрация Байдена считает введение новых санкций неэффективным, поскольку это только закроме пространство для диалога. С момента прихода к власти Байдена новые санкции в отношении Венесуэлы не назначались.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВенесуэлаСША
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