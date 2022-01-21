В Вене заявили о необходимости для Европы «Северного потока – 2»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью немецкому журналу Spiegel заявил, что «Северный поток — 2» необходим для надежного энергоснабжения Европы. По его словам, сейчас рассматривать газопровод как «угрозу» неуместно.

Глава австрийского правительства подчеркнул, что «Северный поток — 2» слишком мал для ужесточения режима санкций, даже в случае если Россия нападёт на Украину.

Трубопровод в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии.