В Вене заявили о необходимости для Европы «Северного потока – 2»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью немецкому журналу Spiegel заявил, что «Северный поток — 2» необходим для надежного энергоснабжения Европы. По его словам, сейчас рассматривать газопровод как «угрозу» неуместно.

Глава австрийского правительства подчеркнул, что «Северный поток — 2» слишком мал для ужесточения режима санкций, даже в случае если Россия нападёт на Украину.

Трубопровод в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии.

Германия: «Северный поток - 2» нужен для энергоперехода

В Москве неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток - 2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект и выгоден как России, так и Евросоюзу.

Ранее депутат Ландтага (парламента) Баварии от партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Сингер рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что основной причиной для задержки запуска «Северного потока – 2» являются политические разногласия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:АвстрияВенаСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры