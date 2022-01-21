В Вене заявили о необходимости для Европы «Северного потока – 2»
Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью немецкому журналу Spiegel заявил, что «Северный поток — 2» необходим для надежного энергоснабжения Европы. По его словам, сейчас рассматривать газопровод как «угрозу» неуместно.
Глава австрийского правительства подчеркнул, что «Северный поток — 2» слишком мал для ужесточения режима санкций, даже в случае если Россия нападёт на Украину.
Трубопровод в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии.
В Москве неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток - 2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект и выгоден как России, так и Евросоюзу.
Ранее депутат Ландтага (парламента) Баварии от партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Сингер рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что основной причиной для задержки запуска «Северного потока – 2» являются политические разногласия.
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