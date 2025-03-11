В Уральском отделения РАН рассказали, когда в РФ снизятся цены

Основным триггером высоких цен в России в настоящее время являются санкции. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявила директор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук (РАН), доктор экономических наук Юлия Лаврикова.

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По её словам, санкции не отменяются «легко и просто», в связи с чем процесс их снятия «займёт много времени», всё будет происходить постепенно.

«Но в любом случае мы будем жить так же, как и сейчас... то есть мой прогноз не оптимистичный. Ждём нормализации ситуации»», - сказала Лаврикова.

Эксперт добавила, что цены могут измениться после того, как напрямую пойдут экспорт и импорт.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что советники президента США Дональда Трампа уже разрабатывают план смягчения антироссийских санкций, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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