В Уральском отделения РАН рассказали, когда в РФ снизятся цены

По её словам, санкции не отменяются «легко и просто», в связи с чем процесс их снятия «займёт много времени», всё будет происходить постепенно.

«Но в любом случае мы будем жить так же, как и сейчас... то есть мой прогноз не оптимистичный. Ждём нормализации ситуации»», - сказала Лаврикова.

Эксперт добавила, что цены могут измениться после того, как напрямую пойдут экспорт и импорт.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что советники президента США Дональда Трампа уже разрабатывают план смягчения антироссийских санкций, напоминает RT.

