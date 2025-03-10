«Балтика» и МПК с начала года подняли отпускные цены на пиво на 10%
Крупнейшие компании по производству пива «Балтика» и Московская пивоваренная компания (МПК) разослали ритейлерам письма о повышении отпускных цен на разливное пиво в среднем на 10%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на копии соответствующих писем.
При этом МПК сообщает об индексации в среднем на 10–15%, тогда как «Балтика» не приводит конкретных цифр.
В качестве основной причины такого шага «Балтика» указывает ежегодное повышение акциза на пиво.
Что касается МПК, то компания сообщила ритейлерам, что также наблюдается существенный рост себестоимости производства пива.
По данным газеты, МПК и «Балтика» могли сделать крупные запасы продукции в конце прошлого года, что позволило им поднять оптовые цены позднее остальных производителей. По данным независимого эксперта алкогольного рынка Алексея Небольсина, сильнее всего с начала 2025 года подорожали бутылка и гофротара.
Ранее Росстат сообщил, что цены на водку в январе 2025 года увеличились на 5,2% по сравнению с декабрем прошлого года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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