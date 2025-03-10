«Балтика» и МПК с начала года подняли отпускные цены на пиво на 10%

Крупнейшие компании по производству пива «Балтика» и Московская пивоваренная компания (МПК) разослали ритейлерам письма о повышении отпускных цен на разливное пиво в среднем на 10%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на копии соответствующих писем.

При этом МПК сообщает об индексации в среднем на 10–15%, тогда как «Балтика» не приводит конкретных цифр.