В Unilever заявили о продолжении работы заводов в России
Производственные площадки и офисы Unilever в РФ продолжат работать для обеспечения внутреннего рынка, заявила РИА Новости директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Unilever в России и Белоруссии Ирина Антюшина.
Она отметила, что предприятия в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Туле продолжат производить товары повседневного спроса, а офисы - вести операционную деятельность. По словам Антюшиной, приоритетом компании остается доступность ее продукции для российских потребителей.
Представитель Unilever напомнила, что компания приостановила инвестиции в Россию и экспорт из страны.
Украина 3 июля внесла Unilever в список «спонсоров войны». В Киеве объяснили решение тем, что компания продолжает работать на территории России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еврокомиссия пообещала Украине регулярную финансовую поддержку
- Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей мира
- Участники СВО смогут перейти на бесплатное обучение по заявлению
- РАНХиГС признали потерпевшей стороной в деле о мошенничестве
- В Unilever заявили о продолжении работы заводов в России
- Во Франции с начала беспорядков заключили под стражу не менее 120 человек
- Экспорт российского СПГ резко сократился
- Дерипаска призвал строить российскую экономику не «по понятиям»
- Рогов: ВСУ ввели резервы на Ореховском участке
- В Ростове-на-Дону подсчитали ущерб от мятежа ЧВК «Вагнер»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru