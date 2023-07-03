В Unilever заявили о продолжении работы заводов в России

Она отметила, что предприятия в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Туле продолжат производить товары повседневного спроса, а офисы - вести операционную деятельность. По словам Антюшиной, приоритетом компании остается доступность ее продукции для российских потребителей.

Представитель Unilever напомнила, что компания приостановила инвестиции в Россию и экспорт из страны.

Украина 3 июля внесла Unilever в список «спонсоров войны». В Киеве объяснили решение тем, что компания продолжает работать на территории России, передает «Радиоточка НСН».

