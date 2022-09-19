Компания Unilever сменила гендиректора в России
Российская «дочка» британо-нидерландского концерна Unilever - ООО «Юнилевер русь» - сменила генерального директора, сообщает РИА Новости.
Вместо Регины Кузьминой, которая перешла на работу в в один из зарубежных офисов компании в качестве президента бизнес-группы «Красота и благополучие», гендиректором стала Елена Тябутова.
«Елена Тябутова назначена генеральным директором, а Андрей Васильев - главой службы продаж и маркетинга», - уточнили в пресс-службе компании.
Ранее бизнесмен Александр Мамут ушел с поста председателя совета директоров «Формулы кино» и «Синема парка» и вышел из его состава, сообщает телеканал «360».
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