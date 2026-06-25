В Венесуэле ввели чрезвычайное положение после разрушительного землетрясения

Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле, зарегистрированы две серии мощных подземных толчков. Об этом сообщили в Национальной геологической службе США.

По данным специалистов, произошли две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их зафиксировали в 16 километрах от города Морон, в 24 км от Сан-Фелипе. После сейсмособытия объявили угрозу цунами.

Как сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес, после землетрясения в стране ввели чрезвычайное положение.

В результате стихийного бедствия были повреждены здания, есть погибшие и пострадавшие, точное их число пока неизвестно. Согласно прогнозам американской геологической службы, с вероятностью 44% возможное количество погибших составит 10-100 тысяч человек. При этом вероятность того, что число жертв превысит 100 тысяч, оценивают в 30%.

Ранее в Черном море у берегов Севастополя зафиксировали двадцать подземных толчков за день, пишет 360.ru.

