Согласие жильцов станет обязательным при размещении хостелов и квестов в домах
Депутаты Госдумы и сенаторы разработали и внесли в кабмин РФ проект закона, обязывающий владельцев хостелов и квестов получать согласие жильцов при размещении объектов в многоквартирных домах, сообщают «Известия».
Инициативой предусмотрены поправки в Жилищный кодекс РФ и закон о туристской деятельности. Законопроект предусматривает введение специальных правил пользования нежилыми помещениями в многоквартирном доме, установление требований по защите прав жильцов при их использовании, наделение регионов правом вводить дополнительные требования к размещению такого бизнеса в жилых зданиях.
Также предложено ввести механизм надзора за использованием нежилых помещений. Один из авторов инициативы, заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева указала, что, несмотря на ужесточение законодательства, до сих пор много бизнеса, который конфликтует с собственниками жилья. «Прежде всего, речь идет о хостелах, которые зачастую используют для проживания трудовых мигрантов», — отметила депутат.
Минстрою необходимо разработать специальные правила по использованию нежилых помещений, а также наделить собственников квартир и регионы правом ограничивать работу такого бизнеса.
Ранее депутат Гусев предложил переименовать хостелы в ночлежки, Депутат Гусев предложил переименовать хостелы в ночлежки
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