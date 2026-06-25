Сборная Катара выбыла из ЧМ после поражения Боснии

Это произошло в матче третьего тура группы «B» чемпионата мира по футболу. В результате спортсмены завершили свое участие в турнире. Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 3:1.

Босния и Герцеговина расположилась на третьем месте в группе «В», с четырьмя очками. Катар - на последнем месте, получив по итогам матчей одно очко.

Ранее сборная Португалии обыграла Узбекистан в матче ЧМ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

