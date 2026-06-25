СМИ: ЕС будет отбирать лояльных блогеров для освещения саммитов

Совет Евросоюза хочет допустить блогеров и инфлюенсеров, разделяющих ценности сообщества, к освещению саммитов и министерских встреч. Об этом пишет Politico.

По данным издания, запуск программы планируется в июле. Каждая страна сможет предлагать кандидатов самостоятельно. При этом к работе не допустят авторов, публиковавших противоречащие ценностям ЕС материалы, имеющих значительные или долгосрочные коммерческие контракты с крупными брендами, занимающих политические должности или стремящихся к этому. Брюссель будет отдавать предпочтение блогерам с широкой аудиторией и контентом на политические темы.

Как отметили в Совете, инфлюенсерам не предоставят статус аккредитованных журналистов и доступ к возможностям для прессы наравне с представителями СМИ.

Ранее стало известно, что в ЕС обсуждают создание центров для мигрантов в Руанде и Узбекистане, пишет Ura.ru.

