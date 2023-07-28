«В уходящий вагон»: Россия расширяет параллельный импорт в ответ на новые запреты

«Я бы назвал самыми популярными машинами те, которые у нас и были. Это автомобили группы Volkswagen, которые сюда завозят. Они сегодня из европейцев самые популярные, Volkswagen Tiguan и так далее, это номер один. Следующие автомобили – это японские модели с правым рулем, ходовые сейчас гибриды, Toyota Prius – номер два автомобиль по популярности. Сегодня лидирует Европа и Япония», - заключил он.

При этом плюсы в ограничениях на автомобильном рынке тоже находят. Например, генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко заявил НСН, что по некоторым брендам удалось найти даже более выгодные каналы поставок запчастей, то есть, параллельный импорт «удешевил» товар.

Стоит отметить, что эксперты видят позитивные моменты в параллельном импорте автомобилей и запчастей. Изменились схемы работы: теперь автомобили зачастую привозят под заказ, большого выбора на рынке нет, но при желании приобрести заветную иномарку можно. Отмечается, что цены растут в большей степени из-за скачков курса.

ОДЕЖДА И ЭЛЕКТРОНИКА

В других отраслях с параллельным импортом все еще есть проблемы. Так, вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин сказал НСН, что проблемы логистики в торговых центрах сохраняются, несмотря на параллельный импорт.

«В части логистики мы столкнулись с проблемой поставок товара. Уже сейчас выстраиваются новые цепочки, есть история с параллельным импортом, которая работает. Нам в основном помогает Дубай, но есть и другие дружественные страны», - отметил он.



На рынке электроники жалуются лишь на то, что поставки по параллельному импорту сложно контролировать. В июне «Коммерсант» писал, что на рынке даже сложился переизбыток смартфонов, так как спрос оказался меньше количества завезенных моделей. Отмечается, что речь идет о снижении спроса именно на премиальные смартфоны типа Apple.

Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал НСН, что дело здесь не в том, что поставки по параллельному импорту сложно подсчитать и предсказать, а в том, что россияне сегодня активно перераспределяют свои финансы, поэтому они стали меньше баловать себя покупкой новой техники.