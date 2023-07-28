«В уходящий вагон»: Россия расширяет параллельный импорт в ответ на новые запреты
Обновлен список товаров разрешенных к параллельному импорту, в него не вошли контактные линзы Johnson & Johnson Acuvue – с компанией удалось договориться. Новыми ограничениями для РФ похвасталась Япония.
Минпромторг обновил список товаров разрешенных к параллельному импорту. Первый замглавы ведомства Василий Осьмаков сообщил, что теперь перечень передадут в Минюст. Он отметил, что работа над расширением ведется постоянно, снова обновить список могут уже через два-три месяца.
Осьмаков отметил, что контактные линзы Johnson & Johnson Acuvue не включат в список – этот вопрос волновал многих покупателей. Он объяснил, что компания выразила готовность сохранить поставки буквально на следующий день после заявления Минпромторга о внесении товара в список, передает РИА Новости. Также он рассказал, что Минпромторг направил рекомендации о запрете использовать iPhone на промышленных предприятиях.
В список продукции для ввоза по параллельному импорту уже входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Intel, Asus и др.), автомобилей (Porsche, Jaguar, Rolls-Royce и др.), редкоземельных металлов, спортинвентаря и другие товары.
КЛЮЧИ ОТ АВТОМОБИЛЯ
При этом список может расширяться на фоне появления все новых ограничений. Так, Япония вводит новый запрет – на ввоз в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра с 9 августа. До этого Япония уже запретила экспорт в РФ самолётов, стали и игрушек. Запрещён экспорт стали, алюминия, паровых котлов, генераторов. Под запрет даже попали трёхколесные велосипеды, игрушечные педальные машины, коляски для кукол, сами куклы, а также наборы для моделирования.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью НСН выразил уверенность, что российские покупатели обязательно заметят отсутствие японских автомобилей в салонах.
«Россияне обязательно заметят отсутствие японских автомобилей в салонах. Стоит отметить, что речь идет именно о б/у авто, новые из Японии уже давно не поставляются. Жалко, конечно. Довольно большая масса машин поставлялась на наш рынок со вторичного рынка Японии. В основном у этих автомобилей был объем двигателя как раз больше 1,9 литра. Это все кроссоверы, все внедорожники. Пока что не попадают под запрет лишь седаны, хэтчбэки и маленькие кроссоверы. Сейчас российские продавцы в последнюю минуту попытаются заскочить в уходящий вагон, закупят побольше. Для российских покупателей будет сильно ограничен выбор праворульных машин», - сказал собеседник НСН.
При этом, по его словам, россияне не должны столкнуться с проблемой импорта запчастей для японских авто.
А автоэксперт Вячеслав Субботин в разговоре с НСН отмечал, что россияне покупают в рамках параллельного импорта именно японские модели, а также «европейцев».
«Я бы назвал самыми популярными машинами те, которые у нас и были. Это автомобили группы Volkswagen, которые сюда завозят. Они сегодня из европейцев самые популярные, Volkswagen Tiguan и так далее, это номер один. Следующие автомобили – это японские модели с правым рулем, ходовые сейчас гибриды, Toyota Prius – номер два автомобиль по популярности. Сегодня лидирует Европа и Япония», - заключил он.
При этом плюсы в ограничениях на автомобильном рынке тоже находят. Например, генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко заявил НСН, что по некоторым брендам удалось найти даже более выгодные каналы поставок запчастей, то есть, параллельный импорт «удешевил» товар.
Стоит отметить, что эксперты видят позитивные моменты в параллельном импорте автомобилей и запчастей. Изменились схемы работы: теперь автомобили зачастую привозят под заказ, большого выбора на рынке нет, но при желании приобрести заветную иномарку можно. Отмечается, что цены растут в большей степени из-за скачков курса.
ОДЕЖДА И ЭЛЕКТРОНИКА
В других отраслях с параллельным импортом все еще есть проблемы. Так, вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин сказал НСН, что проблемы логистики в торговых центрах сохраняются, несмотря на параллельный импорт.
«В части логистики мы столкнулись с проблемой поставок товара. Уже сейчас выстраиваются новые цепочки, есть история с параллельным импортом, которая работает. Нам в основном помогает Дубай, но есть и другие дружественные страны», - отметил он.
На рынке электроники жалуются лишь на то, что поставки по параллельному импорту сложно контролировать. В июне «Коммерсант» писал, что на рынке даже сложился переизбыток смартфонов, так как спрос оказался меньше количества завезенных моделей. Отмечается, что речь идет о снижении спроса именно на премиальные смартфоны типа Apple.
Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал НСН, что дело здесь не в том, что поставки по параллельному импорту сложно подсчитать и предсказать, а в том, что россияне сегодня активно перераспределяют свои финансы, поэтому они стали меньше баловать себя покупкой новой техники.
«Люди меньше покупают дорогую электронику, они дольше пользуются тем, что у них уже есть. Они смотрят на свой Iphone, видеокарту или процессор, но не идут их менять. Они, может, вложатся в ремонт, отпуск или еще что-то. Идет перераспределение финансов, которые раньше тратились на то, чтобы побаловать себя новым гаджетом», - сказал Корнейчук.
Он отметил, что переизбыток смартфонов на рынке связан с переоценкой спроса со стороны импортеров.
При этом в июне Минпромторг совместно с российскими производителями вычислительной техники рассматривал вариант ограничения параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов. Ограничить могут следующих производителей: HPE, Acer, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, IBM, Dell.
Исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев в беседе с НСН говорил, что российские производители просто не смогут закрыть потребности рынка в случае ограничения поставок вычислительной техники по параллельному импорту. С такими ограничениями повременили.
Включить в схему параллельного импорта все чаще просят зарубежные фильмы. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его первый зам Алексей Синицын предложили разрешить прокат кино из «недружественных» стран без лицензии. Отмечается, что это должно помочь российским кинотеатрам выжить. Пока этот вопрос официально не рассматривался профильными ведомствами.
До этого Минпромторг включил алкоголь в список товаров параллельного импорта. В частности, в него вошли бренды Jgermeister, Absolut, Aperol, виски Jack Daniel's, Jim Bea, White Horse, Wiliam Lawsons's, Hennessy, Moet, Bacardi, Baileys, Capitan Morgan.
При этом вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов в беседе с НСН предупредил, что параллельный импорт на все товары может вызвать неоднозначную реакцию у иностранных компаний, оставшихся на российском рынке.
«Ничего не имею против данной инициативы, но как к ней отнесутся иностранные компании, которые не ушли с рынка? Им говорили, не уходите, работайте, а сейчас повезут их же товар из бедных стран, где отпускная цена на него ниже. Есть также группа товаров, чье производство находится за пределами России, но держатели торговой марки не ушли из России. Как с ними быть?» - отметил Максимов.
Собеседник НСН также подчеркнул, что параллельный импорт – это не про цены и конкуренцию, а про заполнение образовавшихся брешей после введения санкций и ухода ряда зарубежных компаний.
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