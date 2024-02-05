В Турции инфляция ускорилась до 64,86%
Январская инфляция в Турции ускорилась до 6,7%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Бюро статистики страны.
В декабре рост цен составлял 2,93%, а общий годовой показатель по итогам января вырос до 64,86%.
В то же время неофициальная группа экономистов ENAG отметила, что индекс потребительских цен в январе вырос на 9,38 процента. Годовая инфляция, по подсчетам экспертов, в прошлом месяце составила 129,11%.
Ранее глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан попросила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отставке. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru