В Турции инфляция ускорилась до 64,86%

В декабре рост цен составлял 2,93%, а общий годовой показатель по итогам января вырос до 64,86%.

В то же время неофициальная группа экономистов ENAG отметила, что индекс потребительских цен в январе вырос на 9,38 процента. Годовая инфляция, по подсчетам экспертов, в прошлом месяце составила 129,11%.

Ранее глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан попросила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отставке. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

