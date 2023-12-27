Минимальный размер оплаты труда в Турции повысят на 49%

МРОТ составит 17 702 турецкие лиры (около $578). Соответствующий указ подписал главы республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пусть это будет хорошей новостью для нашей страны и народа», - написал он на своей странице в соцсети X.

По итогам 2023 года власти Турции ожидают инфляцию в 65%. Ожидается, что в следующем году темпы роста цен снизятся до 41,23%.

Центробанк Турции 21 декабря повысил ключевую ставку до 42,5%. Регулятор заявил, что отмечает признаки улучшения ожиданий по инфляции, передает «Радиоточка НСН».

