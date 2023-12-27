Минимальный размер оплаты труда в Турции повысят на 49%
Министр труда Турции Ведат Ышыкхан сообщил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 49% с 1 января 2024 года. Слова главы ведомства приводит телеканал TRT Haber.
МРОТ составит 17 702 турецкие лиры (около $578). Соответствующий указ подписал главы республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«Пусть это будет хорошей новостью для нашей страны и народа», - написал он на своей странице в соцсети X.
По итогам 2023 года власти Турции ожидают инфляцию в 65%. Ожидается, что в следующем году темпы роста цен снизятся до 41,23%.
Центробанк Турции 21 декабря повысил ключевую ставку до 42,5%. Регулятор заявил, что отмечает признаки улучшения ожиданий по инфляции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин допустил восстановление сильно пострадавшей Марьинки
- Минимальный размер оплаты труда в Турции повысят на 49%
- Франция выслала двух сотрудников посольства Азербайджана
- Силуанов пообещал не повышать налог на прибыль в 2024 году
- Умер сценарист и прозаик Юрий Арабов
- Оружейник Гастон Глок умер в возрасте 94 лет
- Минюст признал организацию «Настоящая Россия» нежелательной в России
- Кравцов заявил о поступлении обновленного учебника истории в школы
- Миронов призвал лишить наград и концертов участников «голой вечеринки» Ивлеевой
- Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru