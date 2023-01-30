В Турции допустили запуск АЭС «Аккую» до конца года

Запуск первого реактора атомной электростанции «Аккую» планируется до конца текущего года. Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез.

Эрдоган и Путин обсудили проект АЭС «Аккую»

По словам главы Минэнерго республики, топливо может быть загружено в реактор раньше.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, строительством которой занимается российская госкорпорация «Росатом».

Ранее Донмез анонсировал саммит, посвященный новому проекту газового хаба, встреча состоится в Стамбуле 14-15 февраля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:АЭСТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры