В Турции допустили запуск АЭС «Аккую» до конца года
30 января 202311:46
Запуск первого реактора атомной электростанции «Аккую» планируется до конца текущего года. Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез.
По словам главы Минэнерго республики, топливо может быть загружено в реактор раньше.
АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, строительством которой занимается российская госкорпорация «Росатом».
Ранее Донмез анонсировал саммит, посвященный новому проекту газового хаба, встреча состоится в Стамбуле 14-15 февраля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru