Эрдоган и Путин обсудили проект АЭС «Аккую»

Президенты договорились детально обсудить этот и другие вопросы на встрече в Самарканде, где 15–16 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Также была затронута ситуация вокруг Украины. Эрдоган отметил конструктивную роль Москвы в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Напомним, Турция не допустит конфликта с Россией на фоне специальной военной операции РФ на Украине, поскольку не готова пожертвовать ключевым экономическим партнером.

