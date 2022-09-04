Эрдоган и Путин обсудили проект АЭС «Аккую»
Главы Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили ход строительства первой турецкой атомной электростанции «Аккую», сообщила администрация Эрдогана.
Президенты договорились детально обсудить этот и другие вопросы на встрече в Самарканде, где 15–16 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Также была затронута ситуация вокруг Украины. Эрдоган отметил конструктивную роль Москвы в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Напомним, Турция не допустит конфликта с Россией на фоне специальной военной операции РФ на Украине, поскольку не готова пожертвовать ключевым экономическим партнером.
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