Эрдоган и Путин обсудили проект АЭС «Аккую»

Главы Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили ход строительства первой турецкой атомной электростанции «Аккую», сообщила администрация Эрдогана.

Президенты России и Турцию дадут старт строительству АЭС «Аккую»

Президенты договорились детально обсудить этот и другие вопросы на встрече в Самарканде, где 15–16 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Также была затронута ситуация вокруг Украины. Эрдоган отметил конструктивную роль Москвы в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Напомним, Турция не допустит конфликта с Россией на фоне специальной военной операции РФ на Украине, поскольку не готова пожертвовать ключевым экономическим партнером.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:АЭСВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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