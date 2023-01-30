Турция анонсировала саммит по газовому хабу в середине февраля

По задумке, такая инициатива даст возможность регулировать цены в Европе без политического подтекста.

В конце прошлой недели Фатих Донмез заявил, что Анкара рассчитывает запустить совместный с Россией газовый хаб уже в течение этого года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лидеры России и Турции обсудили планы скорейшего завершения дорожной карты проекта по телефону в первых числах января.

