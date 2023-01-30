Турция анонсировала саммит по газовому хабу в середине февраля
Саммит, посвящённый новому проекту газового хаба, должен состояться в Стамбуле 14, 15 февраля. Мероприятие анонсировал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану сформировать на территории его страны газовый хаб в октябре 2022 года.
По задумке, такая инициатива даст возможность регулировать цены в Европе без политического подтекста.
В конце прошлой недели Фатих Донмез заявил, что Анкара рассчитывает запустить совместный с Россией газовый хаб уже в течение этого года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лидеры России и Турции обсудили планы скорейшего завершения дорожной карты проекта по телефону в первых числах января.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru