В Центробанке заявили об устойчивом росте инфляции

Специалисты обратили внимание, что рост потребительских цен закрепляется выше уровня 4% в годовом выражении. В ЦБ отметили, что российские производители столкнулись с ростом издержек и испытывают трудности с удовлетворением возросшего спроса.

Аналитики полагают, что проинфляционное давление продолжит усиливаться. Для его нейтрализации необходимо уменьшение кредитного или бюджетного импульса, говорится в документе.

Следующее заседание Банка России по ключевой ставке пройдет 21 июля. Сейчас она составляет 7,5%, напоминает «Радиоточка НСН».

