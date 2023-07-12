В Центробанке заявили об устойчивом росте инфляции
Аналитики Центрального банка констатировали усиление инфляционных процессов. Результаты исследования эксперты регулятора изложили в бюллетене «О чем говорят тренды» на официальном сайте ЦБ.
Специалисты обратили внимание, что рост потребительских цен закрепляется выше уровня 4% в годовом выражении. В ЦБ отметили, что российские производители столкнулись с ростом издержек и испытывают трудности с удовлетворением возросшего спроса.
Аналитики полагают, что проинфляционное давление продолжит усиливаться. Для его нейтрализации необходимо уменьшение кредитного или бюджетного импульса, говорится в документе.
Следующее заседание Банка России по ключевой ставке пройдет 21 июля. Сейчас она составляет 7,5%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru