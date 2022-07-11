В Центробанке заявили об отсутствии предпосылок для дефляции

В июне Росстат зафиксировал максимальное — 0,35% — снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года. Статистическое ведомство отмечает, что дефляция в июне наблюдается в РФ впервые с 1991 года, пишет Ura.ru.

«О дефляции как таковой в России сейчас говорить неуместно. Для того, чтобы в экономике сформировалась явная дефляционная тенденция, должны реализоваться как минимум две предпосылки. Первая — должны сформироваться очень низкие инфляционные ожидания, которые заставляют населения и бизнес ожидать дальнейшего снижения цен и тем самым сокращать свой спрос», — подчеркнул Заботкин.

Также для дефляционной тенденции необходимо приближение к нулевой отметке темпов роста денежной массы в экономике. Однако, по данным за май, темпы роста составили 16,2% год к году.

