В Минэкономразвития заявили, что Россия сползает в дефляционную спираль
Россия сползает в дефляционную спираль, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. Слова министра приводит РИА Новости.
Решетников призвал серьезно относиться к этому процессу.
«Мы рассчитываем, что дальше вместе с ЦБ будем анализировать ситуацию и тот тренд, который коллеги задали, продлится, и как можно быстрее, потому что без дешевого кредита мы ситуацию можем не вытащить», — подчеркнул министр.
Глава Минэкономразвития добавил, что дефляция в России наблюдается пятую неделю подряд, пишет RT.
Ранее Росстат сообщил, дефляция в РФ что с 4 по 10 июня достигла 0,14%. Неделей ранее потребительские цены опускались на 0,01%, отмечает РИА ФАН.
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